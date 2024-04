Klein Huis voor een Kleine Prijs: 50 M² voor € 40.000

Talloze architecten hebben ingezien wat vandaag de dag belangrijk is: woonruimte wordt schaarser in de stad en op het platteland en we hechten over het algemeen meer waarde aan duurzaam bouwen en wonen. Dit heeft waarschijnlijk ook invloed op het grote aantal minihuisjes, tiny houses en houten huisjes die nu voor – soms – heel weinig geld (aangezien het een huis is) beschikbaar zijn. Wil je een klein huis kopen of een klein huis bouwen? Check dan zeker eens wat prefab huizen zijn.