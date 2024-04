Prefab Huizen In Portugal Gebouwd Met Minimale Tijd En Kosten

Een veranda als entree voegt altijd een vleugje luxe toe, of het nu in een traditionele woning is of in een prefab woning. We benadrukken dit specifieke voorbeeld vanwege de diverse materialen in de bekleding, waardoor een moderne en eigentijdse stijl wordt gecreëerd.

Dit fantastische modulaire huis biedt 150 m² ruimte en is beschikbaar voor € 90.000,00.