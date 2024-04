Gevelisolatiesysteem – Prijs Per M² En 15 Projectvoorbeelden

Het ETICS-systeem, ook bekend als het motorkap-systeem, is een methode om muren te isoleren en gebouwen te beschermen door geëxpandeerde polystyreen (EPS) platen aan de gevels te bevestigen. Deze methode is toepasbaar bij nieuwbouw- en renovatieprojecten, wat resulteert in aanzienlijke energiebesparingen en een monolithische afwerking van het gebouw met minder onderhoud. Het kan ook dienen als coating in nieuwbouw.

De toepassing van muurisolatie vermindert thermische schokken, voorkomt infiltratie van regenwater en bevordert de concentratie van de thermische massa in het gebouw. Een belangrijk voordeel is de vermindering of eliminatie van condensatie, wat schimmelvorming op koude muren tegengaat. Als u in uw eigen huis woont en elk jaar last heeft van schimmel in de winter, kan het aanbrengen van dakisolatie een effectieve oplossing zijn.