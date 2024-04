Hoe Houtwormen Verwijderen van Vloeren en Kasten?

Vind je het vreemd dat het hout in jouw huis kleine hoeveelheden zaagsel afgeeft, zo fijn dat het op stof lijkt? Zijn er kleine gaatjes zichtbaar in oude houten stukken, of het nu om kasten of vloeren gaat? Welnu, jouw huis is zeker het doelwit geweest van een aanval van houtwormen. Vanaf nu is niets met houtsporen meer veilig, daarom kun je deze plaag het beste zo snel mogelijk elimineren.

De oorzaak van het verschijnen van deze plaag is niet gebonden aan een enkel feit. Daarom is het moeilijk om met zekerheid de specifieke redenen te rechtvaardigen die ertoe hebben geleid een bepaald huis aan te vallen. We weten echter dat houtwantsen zich voeden met vocht, wat een van de redenen is waarom ze zich laten zien. Let dus op het ontstaan van vochtplekken aan de muren en plafonds van jouw woning en vergeet niet om regelmatig de ramen open te zetten, zodat de lucht kan circuleren. Maar laten we concreet kijken hoe we in de praktijk moeten handelen om deze plaag te bestrijden.