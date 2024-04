Inspirerende Moderne Gelijkvloerse Woningen met Plannen: 5

Als je een houten huis van buitenaf ziet, heb je de neiging te denken dat het niet zo functioneel en compleet is als huizen van steen of cement, maar dat is niet waar. Hout is in dit huis het meest opvallende kenmerk. Het is een lichte woning, met diverse kleuren, met ‘ dek’ -platforms van hetzelfde soort materiaal, toegepast als verlengstuk van de sociale ruimte en dienend als entree naar de andere gevel. Een eenvoudige geometrische vorm, maar met een interessant ontwerp in de details.