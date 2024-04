Schimmelvorming Thuis: Wat is het en hoe Elimineren?

Je kunt schimmel uit jouw huis verwijderen door professionele of zelfgemaakte technieken te gebruiken. Als het probleem echt ernstig en alarmerend is, of als je het zelf niet kunt oplossen, raden wij je uiteraard aan om met competente professionals samen te werken.

Met producten die je in huis hebt, kun je echte wonderen verrichten:

Citroen : De zuurgraad is perfect voor bijvoorbeeld badkamertegels.

: De zuurgraad is perfect voor bijvoorbeeld badkamertegels. Zuiveringszout gemengd met water.

Witte azijn (let op wit en niet rood of balsamico).

(let op wit en niet rood of balsamico). Zout water: Ideaal voor kleding met schimmelvlekken.

In het geval van azijn of zuiveringszout kun je de vloeistof in een spuitfles doen, wachten tot deze inwerkt en vervolgens schoonmaken. Let op, wij raden aan om het water meerdere keren te verversen en de borstel of doek goed schoon te maken. Reinig alleen het getroffen gebied. Spreid de vuile doek op geen enkele manier uit.

Bleekmiddel is ook een effectief product om schimmels te bestrijden. Als je ervoor kiest om het te gebruiken, zet dan een masker op, trek handschoenen aan en bedek de vloer om vlekken te voorkomen.