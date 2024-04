Pyrolytische Versus Hydrolytische Oven – Alles Wat U Moet Weten!

Bij het kiezen van kookplaten en ovens staan u talloze mogelijkheden ter beschikking. Of u nu een eenvoudige traditionele oven verkiest of een topoven met professionele accessoires, er is voor elk wat wils. Deze modellen verschillen in onderhoud, kookmethode, ontwerp en kleur.

Voordat u nadenkt over het onderhoud van de oven, is het belangrijk om bijzonder voorzichtig te zijn met de soorten elektrische ovens die er bestaan, met name de verwarmingsfuncties van de oven.

Zoals u weet, zijn er gas- of elektrische ovens. Deze zijn het meest gecommercialiseerd, er is een grotere verscheidenheid aan modellen en functies beschikbaar tegen concurrerende prijzen. Aan de andere kant zijn ze eenvoudiger te installeren. Ze genereren een drogere hitte, wat ideaal is om voedsel een knapperig oppervlak te geven.

De meest geschikte verwarmingsmodus voor iedereen is de elektrische oven met ventilator of heteluchtoven. Ze zijn het meest aanwezig in de Portugese keukens.

Deze ovens hebben een ventilator die hete lucht in de oven circuleert, waardoor het koken sneller en uniformer wordt.

Opgemerkt moet worden dat veel heteluchtovens een kookmodus zonder ventilatie hebben, zodat ze als statische ovens kunnen functioneren.

Sommige ovens zijn volledig autonoom: Uitgerust met automatische functies, beheren ze de verwarming zelf; u hoeft alleen maar het soort voedsel te selecteren dat u op de kookplaat hebt geïnstalleerd.