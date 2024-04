Hoe Verwijder U Vochtige Muren Permanent

Als u zich nog steeds afvraagt waardoor die donkere vlekken op de muren verschijnen, leggen we het u uit!

Muurschimmel is een schimmel die op oppervlakken groeit en zich via sporen verspreidt. Deze sporen (kleine bolletjes die lijken op zaadjes van de schimmel) zijn in de lucht aanwezig, worden door de wind meegevoerd en zijn zeer goed bestand tegen hitte en kou. Dat betekent dat er in elk binnenmilieu altijd een paar miljoen van zijn. Deze sporen zijn niet met het blote oog te zien, behalve als ze in zeer grote aantallen voorkomen, in de vorm van stof.

De schimmel zelf is over het algemeen niet giftig, maar zijn sporen kunnen de ademhalings- en huidziekten veroorzaken die we in de inleiding noemden. Maar naast de schade aan de gezondheid, beschadigt schimmel ook de oppervlakken waarop hij zich nestelt ernstig. Het groeit door hyfen die oppervlakken binnendringen, en deze groei vernietigt na verloop van tijd de bekleding van muren en plafonds en kan deze uiteindelijk permanent beschadigen als deze van gevoelig materiaal is gemaakt. Wat het vaakst gebeurt, is dat de bekleding beschadigd raakt, afbladdert, barst of op zijn minst bevlekt raakt. Hoe dieper de schimmelgroei vanaf het oppervlak reikt, hoe groter de omvang van de schade en hoe moeilijker het zal zijn om ervan af te komen. En laten we eerlijk zijn, de geur is echt onaangenaam!

Maar om schimmel in een huis te hebben, is het niet voldoende dat er sporen aanwezig zijn, omdat we ons al realiseren dat ze overal aanwezig zijn. Verder moet er sprake zijn van vochtigheid, voedsel, een aangename temperatuur en weinig direct zonlicht. Wat eten betreft, is hij tevreden met de bouwmaterialen waaruit onze huizen zijn gemaakt. En vocht komt van nature voor in de woonruimtes, en als de ventilatie niet optimaal is, condenseert het op oppervlakken. Daarom is het belangrijk en noodzakelijk om waar mogelijk ramen te openen om de kamers te ventileren.

Muren, plafonds en plinten, vooral in vochtigere ruimtes zoals de badkamer en keuken, zijn over het algemeen koudere ruimtes dan de omgevingslucht, waardoor vocht zich daar afzet en uiteindelijk infiltreert en wegvloeit, waardoor een perfecte omgeving voor schimmelgroei ontstaat. We weten al hoe het gevormd wordt. Nu helpt Homify u ontdekken hoe u zichzelf kunt schoonmaken!