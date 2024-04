Vinylvloer: Alles Wat Je Erover Moet Weten!

Als esthetiek een doorslaggevend criterium is bij onze keuze, moet de vloer ook aangepast worden aan het gebruik dat ervan gemaakt wordt. Daarom heeft de dikte van de slijtlaag een directe invloed op de weerstand van de grond, dus deze moet worden gekozen op basis van de ruimte waarvoor deze bedoeld is. In die zin kies je voor een inkomhal of kantoor niet voor hetzelfde vinylmodel. Tenzij het van zeer goede kwaliteit is.

Om een goede akoestische isolatie te garanderen, is het dus raadzaam om te kiezen voor een bekleding die onder het vinyl komt, zoals schuim, en kies dan een zo dik mogelijke laag.

Rolvinylvloeren zijn eenvoudig aan te brengen, tot 25 m en voorzien van dubbelzijdige tape voor grote oppervlakken. De messen zijn zelfklevend of zelfsnijdend. Voor badkamers is het raadzaam om te kiezen voor een antisliplaag en na te gaan of deze verenigbaar is met vochtige omgevingen. Om het onderhoud te vergemakkelijken, zijn de meeste vinylvloeren behandeld om te voorkomen dat vlekken zich hechten. Als je vinylvloeren in een openbare ruimte wil plaatsen, moet je ten slotte letten op de brandwerendheid.