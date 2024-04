Hoe Bouw je een (Vakantie)Woning in Portugal? Ontdek het Hier!

Dit is waar het proces van het bouwen van een huis echt ingewikkeld wordt! Maar laten we proberen het kort en bondig te houden.

1e stap: Als je niet weet wat je op jouw grond kunt bouwen, of als je een huis gaat kopen, moet je, voordat je erover nadenkt om te bouwen of zelfs tot aankoop over te gaan, een voorafgaand informatieplan indienen bij de gemeenteraad waar het zich bevindt, waarin wordt uitgelegd wat er zal gebeuren, in overeenstemming met artikel 14 van Wetsdecreet nr. 555/99, van 16/12, voort te bouwen met de huidige wijzigingen. Als reactie daarop ontvangen we een informatief document waarin staat of er al dan niet gebouwd mag worden op het terrein, en wat de respectieve wettelijke of regelgevende voorwaarden zijn, met name met betrekking tot onder meer infrastructuur, administratieve erfdienstbaarheden en bouwbeperkingen. Indien nodig kun je ook andere vormen van meer gedetailleerde informatie opvragen over de beperkingen die van kracht zijn op de betreffende grond. Elke gemeenteraad heeft zijn eigen formulier, maar op dit verzoek wordt tussen de 20 en 30 dagen later gereageerd, al kan het iets langer duren.

2e stap: Als je deze informatie over de haalbaarheid van de bouw heeft verkregen, komt dit doordat de grond in het Gemeentelijk Masterplan (PDM) van de gemeente is aangemerkt als grond met vergunning voor de bouw van woningen. Als de grond echter deel uitmaakt van een verkaveling, is het belangrijkste niet langer het PDM, maar het Detailplan dat vooraf voor de verkaveling is opgesteld en dat terug te vinden is in de door de Kamer goedgekeurde vergunning.

Het kopen van grond in een deelgebied heeft een aantal voordelen omdat er meestal al enige basisinfrastructuur aanwezig is, zoals onder meer elektriciteit en riolering. Dit betekent ook dat als je voor onverdeelde grond kiest, deze bouwwerken door je op eigen kosten moeten worden gebouwd.

3e stap: De volgende stap is het uitvoeren van een topografisch onderzoek en een architectonisch project, dat vervolgens door de Kamer moet worden goedgekeurd. In dit stadium zul je gespecialiseerde professionals moeten inhuren om verantwoordelijk te zijn. Nadat deze documenten zijn goedgekeurd, worden speciale projecten opgeleverd, dat wil zeggen projecten op het gebied van riolering, water, gas, communicatie en elektriciteit, die inherent zijn aan het vastgoedtype.

4e stap: Het is in deze fase dat de Kamer de bouwprojecten beoordeelt en de bouwvergunning verleent.

5e stap: Eindelijk kun je beginnen met bouwen! Tenzij je de bouw zelf wil uitvoeren en als uitvoerende entiteit wil optreden, kun je het beste een algemene aannemer kiezen met een geldige vergunning, verzekering en een verantwoordelijke civiel ingenieur, die al dan niet de veiligheidscoördinator op het werk kan zijn. En vergeet niet dat de persoon die uiteindelijk verantwoordelijk is voor alles wat er op het project gebeurt, jouw verantwoordelijkheid zal zijn, dat wil zeggen de eigenaar van het project .

De civiel ingenieur zal verantwoordelijk zijn voor het toezicht en het Werkboek, en hij zal ook degene zijn die de werkzaamheden voltooit. Het Werkboek moet altijd ter plaatse beschikbaar zijn en daarin moeten alle relevante feiten met betrekking tot de uitvoering van gelicentieerde of geautoriseerde werken worden vastgelegd, met als doel de noodzakelijke informatieve elementen over de ontwikkeling van het werk te verschaffen, die alle betrokkenen verhelderen. in het werkuitvoeringsproces, met name gemeentelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de werken.

Wanneer het werk is voltooid en er geen wijzigingen zijn aangebracht aan het oorspronkelijke project, wordt er een mededeling aan de Raad gedaan en wordt een verzoek om een gebruikslicentie aangevraagd. Als er een wijziging heeft plaatsgevonden in het oorspronkelijke project, wordt deze wijziging aan de Kamer meegedeeld, zodat deze een herbeoordeling kan uitvoeren. Als het wijzigingsverzoek wordt goedgekeurd, wordt een gebruikslicentie aangevraagd, bij afwijzing moet worden beoordeeld wat er moet worden gewijzigd. Bij het aanvragen van de gebruiksvergunning moeten de definitieve tekeningen (Eindschermen) in digitaal formaat, keuringen en water- en rioleringsattesten worden aangeleverd.

Dit hele proces is vastgelegd in wetsdecreet 555/99 van 16 december, waarin het wettelijke regime voor verstedelijking en bouw, en de respectieve huidige veranderingen, zijn vastgelegd.