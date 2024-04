Stucwerk, Gips, Spuitpleister en Capoto: Alle Nodige Info

Het eerste voordeel is dat gips gemakkelijk te maken is, zowel natuurlijk als synthetisch. In feite hoef je het alleen maar te hydrateren voordat je het op de muur of het plafond aanbrengt om een stevige structuur te verkrijgen. Het enige dat overblijft is om het, zodra het droog is, te schuren om de muur glad te houden. Een gestuukte muur zal het schilderwerk gedurende langere tijd veel beter accentueren. Gips is ook economisch. Er zijn geen andere toevoegingen nodig dan water, waardoor het een van de goedkoopste materialen is.

Bovendien is het 100% recyclebaar. Het reeds gebruikte gips zal al zijn eigenschappen terugkrijgen wanneer het opnieuw met water wordt gemengd. Gips biedt ook een goede bescherming tegen brand. Bij brand reageert het slechts zwak en komen er geen schadelijke gassen vrij die tot verstikking kunnen leiden. Tenslotte is gips een multifunctioneel materiaal. De stijfheid maakt de constructie van scheidingswanden mogelijk. Het is licht van gewicht, ideaal voor scheidingswanden waarvoor geen dragende muur nodig is.

Hoewel water je grootste bondgenoot is, is het ook je ergste vijand. Gips verdraagt geen vocht. Het vervormt snel en de vlek die ontstaat door een waterstroom vereist enige reparatie.