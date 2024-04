Het Meest Geschikte Materiaal Voor Keukenwerkbladen

Dekton-werkbladen behoren ook tot de categorie werkbladen vervaardigd uit composietmaterialen. Dekton is een hard maar gemakkelijk te bewerken materiaal, gevormd door het samenpersen van verschillende materialen bij hoge temperatuur en druk.

Doordat het door compressie wordt geproduceerd, kan Dekton zeer dun zijn en toch een grote sterkte bieden. Als u van fijne materialen houdt, is Dekton dus een overweging waard.

Dit materiaal is bestand tegen hitte, krassen en slijtage, kleurloos en zeer goed bestand tegen breuk. Dankzij de niet-poreuze structuur is het bovendien hygiënisch. Hoewel de natuurlijke uitstraling minder aantrekkelijk kan zijn dan die van Corian, is het economischer dan natuursteen, zoals graniet en marmer.

In het hier getoonde voorbeeld perfectioneerden de kleur en het model dat in dit ontwerp werden gebruikt de keuken. Een glad wit aanrechtblad zoals dit is ideaal om een keuken af te ronden die is ingericht in een Scandinavische, moderne en minimalistische stijl.