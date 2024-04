Wat En Waarvoor Dient Volumetrie

Een definitie is heel mooi, maar waar vertaalt volumetrie in de architectuur zich naar?

In de praktijk is het het volume dat zowel de gevel als de esthetiek en leefbaarheid van het interieur bepaalt. Deze verschillende volumes definiëren uiteindelijk de constructie zelf. Stel je voor dat u in een creatieve bui een compartiment met een piramidevormig dak wilt… Het volume dat aan deze eis voldoet, zal waarschijnlijk weerspiegeld worden in de zichtbare volumes aan de buitenkant en zal het volume en de indeling van de compartimenten binnenin beïnvloeden. Het moet in evenwicht worden gebracht in het hele project. Dit alles geeft volume in de architectuur een fundamenteel karakter dat belangrijk is om te kennen en waarover nagedacht moet worden. Hoe worden uw wensen driedimensionaal weergegeven in de constructie en hoe beïnvloedt dit uw stijl?

Uiteraard is het aan u om naar de architect te luisteren en uw wensen te vervullen door een persoonlijke esthetische lijn te volgen, of een lijn die door uzelf is vastgesteld. Dit wordt het behoeftenprogramma genoemd en zal een grote invloed hebben op de organisatie van ruimtes en omgevingen in het project, evenals op de zichtbare vorm van het gebouw.