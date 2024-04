Hoe Weet U Of Een Muur Structureel Is Of Kan Worden Gesloopt

Bij een woningverbouwingsproject waarbij muren moeten worden gewijzigd of verwijderd, is het cruciaal om zorgvuldig te analyseren of het scheidingswanden zijn die louter dienen om de ruimtes te scheiden, of dat het om structurele of dragende muren gaat. Dit vraagstuk is vooral van belang bij renovaties van oude gebouwen (bijvoorbeeld van vóór 1950) of landhuizen, gebruikelijke architectonische typologieën. Een dragende muur heeft een structurele functie, namelijk in solidariteit werken met andere structurele elementen zoals bogen, gewelven, balken of het dak om het gebouw te ondersteunen.

Helaas storten veel gebouwen in door renovaties zonder toestemming of adequaat technisch advies. Gelukkig worden dergelijke acties tegenwoordig meer juridisch gecontroleerd, en mensen zijn zich steeds meer bewust van de gevaren van het negeren van regels of het niet inschakelen van professionele hulp.

Daarom raden we aan dat u, voordat u ingrijpt op een verticaal element van een huis, een goede technicus raadpleegt die kan bepalen welke muren structureel zijn en welke niet. Volg ons voor meer informatie over dit onderwerp.