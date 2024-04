Dingen die Je Moet Weten Voordat Je een Overdekt Balkon Bouwt: 6

Er is de laatste tijd veel gepraat over overdekte balkons, dankzij een beroemd balkon van een zeer beroemde voetballer. Sommigen pleiten in het voordeel van de eigenaar en zeggen dat het balkon de esthetiek van het gebouw niet heeft aangetast en dat het zoals het is gewoon een zoveelste balkon is in de onmetelijkheid van overdekte balkons. Anderen weerleggen en steunen de architect die op het illegale gebouw wees, door te zeggen dat de balkonnen een zeer slechte smaak vertonen en dat het niet uitmaakt of het bouwwerk veel of weinig wordt gezien, want uiteindelijk is het altijd illegaal.

Het overdekte balkon is inmiddels ontmanteld en verwijderd, maar de controverse blijft bestaan: is het legaal om een balkon te sluiten om zo'n een partyruimte te creëren op een gebouw waar deze niet bestond?

Als je overweegt dit in jouw appartement te doen, moet je echt dit homify -artikel lezen. Hier ontdekken we alles wat je moet weten over overdekte balkons, de constructie en legalisatie ervan, met de hulp van CONGRAU ENGENHARIA. We zullen het onderwerp op een eenvoudige en toegankelijke manier behandelen, zodat je jouw situatie goed kunt inschatten en al dan niet verder kunt gaan, afhankelijk van wat je het verstandigst lijkt of volgens het advies van de door jouw gekozen professional.