Kiezen tussen Een PVC Of Aluminium Raam

Het is tijd om de ramen in uw huis te vervangen. Met de lente en zomer voor de deur is dit het perfecte moment voor deze verandering, voordat de koude winter alles binnendringt. Niemand wil immers in de winter zijn hele huis open hebben, ook al is het maar voor een paar uur!

Het vervangen van de ramen van een huis is echter allesbehalve triviaal. Er zijn veel materialen om uit te kiezen, met verschillende kenmerken, afwerkingen en prijzen. Bovendien kan de configuratie van het gebouw zelf deze keuze sterk beïnvloeden.

De uiteindelijke keuze die in de meeste gevallen ontstaat, is er maar één: PVC of aluminium? Hout en glasvezel kunnen te duur zijn in verhouding tot hun voordelen, waardoor ze minder gebruikelijke keuzes zijn.

Als u met dit dilemma wordt geconfronteerd en niet zeker bent van uw keuze, komt Homify u te hulp! In dit artikel bespreken we materialen voor ramen, kozijnen en luiken, hun kenmerken, voor- en nadelen en zelfs prijzen.