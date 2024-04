Keukens met een Eiland Ontwerpen: Alle Info die je Nodig Hebt!

Voor een meer samenhangend ontwerp kies je materialen die harmoniëren met de rest van de keuken. Er is een scala aan materialen beschikbaar die zich aanpassen aan verschillende stijlen.

Hout is een van de meest populaire materialen voor de keuken vanwege zijn schoonheid en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Op het eiland kan het zowel onderaan als bovenaan verschijnen. Het moet echter worden afgedicht om een grotere duurzaamheid te bieden.

Welke materialen?

Beton is een van de trends en we zien veel keukenprojecten met zichtbare betoneilanden. Het is een goed materiaal voor wie zich identificeert met een industriële of moderne aanpak. Als je voor beton kiest, kies dan voor een plaat van goede kwaliteit die niet poreus is en geen risico op breuk of barsten met zich meebrengt.

Graniet, speksteen en leisteen zijn ook veel voorkomende keuzes voor keukenbekleding. Graniet is betaalbaar, zeer duurzaam en verkrijgbaar in vele kleuren. Elke tien jaar moet de afwerking van deze steen opnieuw worden afgewerkt.

Steatiet wordt minder gekozen dan leisteen. Steatiet is poreus en moet worden afgedicht met een natuurlijke olie om vlekken te voorkomen. Leisteen is op zijn beurt niet poreus en behoeft geen onderhoud. Voor het eilandblad is er tevens gelamineerd kunststof met een matte afwerking. Het is resistent en wordt tegen een redelijke prijs verkocht, maar het moet wel worden afgewerkt.

Keramiek mocht niet ontbreken op onze lijst. Personaliseer de basis van het eiland met een kleurrijke of eenvoudigere keramische coating, afhankelijk van jouw smaak.

We eindigen met marmer, een uitstekend materiaal dat een vleugje luxe geeft aan de omgeving waarin het zich bevindt. Hoe witter het is, hoe duurder het marmer.