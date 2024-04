Gaten In De Muren: Hoe Ze Te Vullen En Een Nieuwe Muur Te Creëren

Methode 4: Met buisreparatieplamuur, voor bredere gaten

Tegenwoordig is er een grote verscheidenheid aan reparatiemiddelen en plamuren op de markt die gemakkelijk aan te brengen zijn en goede resultaten garanderen. Deze producten, ontworpen om scheuren te vullen, worden geleverd in de vorm van buizen, waardoor het aanbrengen van de stopverf in het gat veel gemakkelijker wordt. Dit zorgt ervoor dat het product langer meegaat, zodat u het altijd bij de hand kunt hebben om kleine alledaagse problemen aan uw muren te repareren. Het enige wat u hoeft te doen, is een kleine hoeveelheid stopverf nemen en deze met een spatel in het gat steken (spatels of nagelbehandelingssticks zijn perfect voor deze klus, vooral in kleinere gaten). Vul het gat in de muur op, maak het glad met een vochtige doek en laat het goed drogen. Pas na het drogen kunt u, indien nodig, schilderen.

Methode 5: Met gips, voor bredere gaten

Stucwerk is gemaakt van gips, gipskarton en gipsplaat bevat ook veel gips, dus het gebruik van gips om gaten en scheuren in deze oppervlakken te repareren is niet onredelijk. Het is een eenvoudige techniek die veel wordt gebruikt door professionals en zorgt voor superieure afwerkingen. Koop gewoon gips, meng een beetje water tot een pasta, breng het op het gat aan, maak het glad met een spatel en vervolgens met een vochtige doek. Voer deze hele handeling snel uit, want het gips droogt ook snel. Indien nodig kunt u het schuren om het uniform te maken nadat het is opgedroogd.