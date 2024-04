Ontdek het Belang van Plafondhoogte in een Huis!

Momenteel is er nog een ander concept van plafondhoogte dat belangrijk is om te vermelden: dubbele plafondhoogte.

Plafonds met dubbele hoogte worden voornamelijk gebruikt in huizen met zeer hoge plafonds of met meer dan één verdieping. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt bij de dubbele hoogte tweemaal de hoogte van de standaard plafondhoogte gebruikt voor de overige constructie. In dit geval hebben alle delen van het huis twee verdiepingen, maar het dubbelhoge compartiment beslaat de volledige ruimte op beide verdiepingen, waardoor een volledige integratie tussen de twee verdiepingen van het huis ontstaat.

In moderne constructies, of als oplossing voor renovatie in oude huizen, worden plafonds met dubbele hoogte veel gebruikt in meer sociale ruimtes van het huis, zoals de woonkamer of de hal, waardoor een grotere visuele amplitude, meer ventilatie en meer lichtinval mogelijk zijn. , en vooral veel stijl. Op deze manier is het mogelijk om prachtige effecten te verkrijgen zoals die op de afbeelding, met veel licht, dakramen, driedimensionale effecten die de verticaliteit van de ruimte accentueren en lang hangende lampen.