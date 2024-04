7 Trucs Om Donkere Kamers Lichter Te Laten Lijken

Witte kleur is uw belangrijkste medeplichtige als u een donkere kamer helderder wilt laten lijken. Dit geldt vooral voor het plafond. Als het donker geschilderd is of bedekt is met donker hout, overweldigt het visueel de hele kamer en lijkt het nog donkerder. Met een emmer witte verf lost u dit probleem in een mum van tijd op, want helder wit reflecteert het licht en opent optisch de kamer. Bij het kiezen van de vloerbedekking moet u ook een lichte tint kiezen. Het maakt niet uit of u kiest voor parket, laminaat, tapijt, beton, tegels of hardhout. De vloer hoeft uiteraard niet per se wit te zijn; ook lichtgrijze, beige- of zandtinten laten de ruimte groter lijken.