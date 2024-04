Trucs die Lage Plafonds Hoger Laten Lijken: 6

De kleurkeuze speelt een grote rol in kamers met lage plafonds. Om ervoor te zorgen dat ze niet overweldigend lijken, is het raadzaam om ze in lichte tinten te schilderen. Helderwit, zachte crème of delicate pasteltinten zijn het meest geschikt voor lage plafonds, omdat ze de ruimte visueel openen, het licht beter reflecteren en het plafond verder weg doen lijken. Zo lijkt de kamer veel groter en lichter. Als je wat kleur in het spel wilt brengen, kun je het beste koele tinten gebruiken, zoals lichtblauw of lila. Deze creëren de indruk van ruimte en het plafond lijkt terug te wijken.

Maak de plafonds lichter dan de muren

Over het algemeen raden deskundigen aan om het plafond een tint lichter te maken dan de muren, omdat dit laatste de nadruk legt en de ruimte hoger lijkt dan deze in werkelijkheid is. Om lage plafonds ruim en luchtig te laten lijken, is het belangrijk om de muren zo licht en fris mogelijk te maken. Door donkere tinten lijkt de kamer ondanks het lichte plafond krap. Als het om de vloerbedekking gaat, ligt het echter anders: hier kun je zeker met een donkerdere kleur werken, waardoor het plafond en de muren als contrast nog helderder en hoger lijken.