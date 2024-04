De 10 Geboden Om Een Muis Te Vangen

In huizen met tuinen of op het platteland kan het lastig zijn te voorkomen dat muizen het huis binnenkomen. Als ze echter eenmaal binnen zijn, mogen ze in ieder geval geen voedsel vinden, zodat ze vanzelf zullen verdwijnen, tenzij het winter is en ze op zoek zijn naar een warme schuilplaats of een plek om in alle rust jongen te krijgen. In dat geval moeten twee problemen worden aangepakt. Aan de ene kant is het belangrijk om de reeds aanwezige muizen te verwijderen en uit te zoeken waar ze het huis zijn binnengekomen. In dergelijke gevallen moeten bestaande gaten of voegen goed worden afgedekt.