Een Geprefabriceerd Huis Voor 43.000 Euro Gebouwd In 3 Maanden

Droomt u van een natuurwoning op het platteland die niet veel kost, snel instapklaar is en modern design combineert met een gezellig woongevoel? Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, toch? Het goede nieuws: onze Russische architecten van het BIO-architectenbureau onder leiding van Ivan Ovchinnikov maken het mogelijk. In hun fabriek produceren zij hoogwaardige, duurzame prefab houten huizen in slechts drie maanden en monteren deze vervolgens in slechts één dag op locatie voor hun klanten. Nieuwsgierig? Wij nemen u mee op een rondleiding door één van hun projecten.