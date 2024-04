Briljante Ideeën om de Wasmachine in de Badkamer te Verbergen: 6

In tegenstelling tot koelkasten en keukenfornuizen – die tegenwoordig in mooie designs verkrijgbaar zijn en naadloos en decoratief in hun omgeving passen – zijn wasmachines qua uiterlijk de afgelopen twintig jaar niet veel veranderd. Het zijn nog steeds goederen die niet uitblinken in schoonheid. Zo gaan ze in de meeste huizen de kelder in, maar dit is niet voor iedereen mogelijk en ook vaak niet praktisch. Daarom belanden ze vaak in de badkamer, ook al slaan ze daar ook geen goed figuur. Om het totaalbeeld in de badkamer mooi te houden, zoekt men vaak naar een geschikte verstopplek voor de grote wasmachine. Voordat je de machine ergens neerzet, moet je zeker een paar punten overwegen.

Allereerst moet er rekening mee worden gehouden dat wasmachines mogelijk gerepareerd of zelfs vervangen moeten worden. Als de wasmachine in een geschikte nis wordt geplaatst, moet deze indien nodig zonder problemen weer kunnen worden uitgetrokken. Als je een bovenlader koopt, moet je ook rekening houden met de grootte van de opengaande deur zodat de machine daadwerkelijk gevuld kan worden. Wat banaal klinkt, wordt een probleem als er niet langer genoeg ruimte is voor de wasmand en de persoon voor de voorlader.

Om je te helpen bij het inwerken van jouw wasmachine in de badkamer, geven we je in dit ideabook zes briljante designideeën mee die je zeker eens moet uitproberen.