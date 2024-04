Gids voor het Afbreken van een Muur: 6 Dingen die je Moet Weten

Een van de eerste stappen die we moeten nemen bij het slopen van een muur is het controleren van het draagvermogen van de muur. De statica bepaalt uiteindelijk of het om een dragende muur gaat of om een muur die we zonder problemen kunnen verwijderen. In het eerste geval kunnen we de muur niet verwijderen zonder een zogenaamde balk te plaatsen die de belasting van de muur ondersteunt. Anders bestaat er gevaar voor instorten als de binnenwand scheurt.

Als we op de muur kloppen, kunnen we in de regel zien of er een dragende muur achter zit. Aan het geluid kunnen we zien of een muur dikker of dunner is. Als er een deur geplaatst wordt, kunnen we aan het kozijn zien hoe dik de muur is. Dunnere muren zijn meestal geen dragende muren en kunnen worden gesloopt. Wij adviseren: Spreek in ieder geval vooraf met een specialist. Dit beschermt tegen onaangename verrassingen. Veel muren zijn trouwens dragend met een dikte van 17,5 centimeter of meer.