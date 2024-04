Voor en Na Foto's: Ontdek Onze 5 Extreme Huistransformaties

Volledig nieuw bouwen of simpelweg verbouwen en verbouwen? Veel eigenaren van oudere eigendommen worden met deze vraag geconfronteerd. Belangrijk is het advies van een architect die berekent of nieuwbouw echt nodig is of dat renovatie misschien zelfs goedkoper is. Maar ook als de woonruimte niet meer voldoende is voor extensief wonen en leven, moet er verandering komen. Een uitbouw is niet alleen een optimale oplossing, maar kan ook de hele woning verrijken.

Of het nu gaat om renovatie, uitbreiding of verbouwing – wij laten je zien hoe ongebruikelijk en individueel zo'n verandering kan zijn. Blijf op de hoogte van de resultaten van onze vijf fantastische voor- en naprojecten.