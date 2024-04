Verzorging Houten Balken: Hier Moet U Op Letten

Glad geschuurde, schone balken kunnen vervolgens worden behandeld met speciale (natuurlijke) houtoliën of een biologische lazuur om ze te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Deze producten brengen enerzijds de natuurlijke nerf van de balken beter naar voren en behouden of intensiveren anderzijds de oorspronkelijke kleur van het hout. Lijnolie is bijvoorbeeld een uitstekende en natuurlijke olie voor houtverduurzaming. In plaats van de balken te behandelen met olie of een lazuur, kunt u ze ook schilderen. Vernis werkt ongeveer net zo goed als een lazuur, maar beschermt het hout van buitenaf, terwijl een lazuur het hout binnendringt en van binnenuit beschermt. Als u de uitstraling van hout waardeert, is glazuren van uw balken een goede keuze, omdat deze behandelingstechniek de structuur van het houtoppervlak behoudt in vergelijking met schilderen. Een andere steeds populairder wordende behandeling is de nabehandeling van geoliede balken met bijenwas. Deze houtwas, als extra oppervlaktebescherming, moet om de paar jaar opnieuw worden aangebracht, maar is honderd procent natuurlijk en milieuvriendelijk.