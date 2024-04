Naadloze Badkamer: 9 Oogverblindende Mogelijkheden

Ook in naadloze badkamers is de kalkpleistermethode, die scoort door zijn natuurlijkheid en zich al duizenden jaren heeft bewezen, erg populair. Met name de zogenaamde Tadelakt, een dampdoorlatende schelpenkalkpleister uit Marokko, is een beproefd en gerespecteerd proces dat op een vergelijkbare manier werkt als de hierboven genoemde steenvuller. De pleister wordt in meerdere dunne lagen op een goed voorbereide ondergrond aangebracht en vervolgens gepolijst en verdicht met een harde, gladde steen. Ten slotte wordt het oppervlak bedekt met een gladmakende zeep op basis van olijfolie, waardoor het waterafstotend en bestand is tegen alle soorten vuil. Tadelakt is een 100% natuurlijk product en daardoor zeer gezond, duurzaam en ecologisch.

Het nadeel: de methode is zeer tijdrovend en de muur moet later regelmatig worden verzorgd en behandeld met speciale zeep. Als je jouw badkamer naadloos met Tadelakt zelf wil ontwerpen, moet je rekening houden met materiaalkosten van ongeveer 20 euro per vierkante meter, of ongeveer 240 euro voor een badkamer van 12 vierkante meter. Daarnaast zijn er de kosten voor het polijsten van steen, olijfzeep, plamuur e.d., die grofweg zo'n 100 euro moeten bedragen. Als je een expert inschakelt om de badkamer naadloos te maken met deze kalkpleistertechniek, moet je ook rekening houden met de (vrij grote) hoeveelheid werk die ermee gemoeid is.