De Dingen Die U Wilt Weten Over Corian

Terugkijkend zien we dat de eerste ontwikkelingen van het Corian-product teruggaan tot 1963, waarna het in 1967 op de markt werd gebracht. Twee jaar later begon de serieproductie van Corian-panelen in de DuPont Yerke-fabriek in Buffalo. In 1970 volgden nieuwe ontwikkelingen: Corian werd harder en beter bestand tegen zuren. Bovendien werd het materiaal steeds transparanter in zijn lichtere tinten, wat het tegenwoordig een populair materiaal maakt voor lampen. De eerste vormobjecten werden vervaardigd in 1974 en in 1981 verschenen de onzichtbare voeglijmen, waardoor Corian een naadloos uiterlijk kreeg. Sinds 2007 bestaat er een palet van meer dan 100 kleuren die alleen of in combinatie met andere kleuren kunnen worden gebruikt. Tegenwoordig is het een geliefd materiaal dat veel wordt gebruikt door architecten en ontwerpers.