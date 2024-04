Onderhoudsvriendelijke Balkonplanten voor Iedereen: Top 10

Last but not least hebben we nog een groenblijvende balkonplant meegenomen die een prima alternatief is voor de ongediertegevoelige buxus. De Ilex lijkt qua uiterlijk sterk op de populaire buxus en is met vergelijkbaar gemak in vorm te snijden, maar is veel robuuster en volkomen ongevoelig voor plagen en schimmelziekten. Als je een Ilex op het balkon plant, kun je het hele jaar door genieten van de groenblijvende plant. Het mooie: de Ilex kan goed overweg met alle locaties en heeft behalve gewoon water geen verzorging nodig.