Keukeneilanden met Zitgelegenheid voor Moderne Woonruimtes: 15

De keuken is het hart van het huis. In de loop van de dag verdwaalt iedere bewoner in deze ruimte, ongeacht of deze zich nu als gesloten ruimte-eenheid presenteert of eerder een open woonconcept is. Een heel bijzonder inrichtingselement is het kookeiland met zitje. Het verwijdert en vervormt de keuken, die anders aan de muren van een kamer is vastgemaakt, en trekt vaak de aandacht van de kijker. Het is zo heerlijk praktisch en ondersteunt sociale bijeenkomsten. Hoe ontwerp je een keuken met een kookeiland of aanrecht? Hoe groot kan of moet zo’n schakel zijn? In het volgende ideeënboek onderzoek ik deze vragen.