Krijtbordverf: Alles Wat Je Erover Moet Weten!

Het gebruik van schoolbordverf neemt steeds meer toe in de interieurinrichting en is een echte trend aan het worden – aldus onze schilders en interieurexperts. En niet alleen in de kinderkamer. Het feit dat de kleur nu in veel verschillende tinten verkrijgbaar is, betekent dat steeds meer volwassenen hun liefde voor het product ontdekken, dat gemakkelijk in het interieur kan worden geïntegreerd. Of het nu op een groot oppervlak is of als kleine blikvanger in de keuken : schoolbordverf is vrijwel universeel inzetbaar en opent moderne en aantrekkelijke designmogelijkheden. De flexibiliteit die daarmee gepaard gaat speelt hierbij een bijzonder belangrijke rol. Het is bijvoorbeeld maar al te gemakkelijk om een boodschappenlijstje bij te werken of de kinderen de kans te geven kleine kunstwerken in de woonkamer op te hangen. Maar zijn er eigenlijk wel verschillen als het om schoolbordverf gaat? Hebben deze delen van de muur speciale zorg nodig? Wij verduidelijken!