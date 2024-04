Hoe Groot Moet Een Inloopkast Zijn

Enerzijds moet de inloopkast voldoende ruimte bieden voor kleding, maar anderzijds moet deze ook gemakkelijk binnen te lopen zijn. Wie wil er nu tegen zijn elleboog stoten bij het pakken van zijn avondjurk uit de kast of bij het aandoen van zijn das? Hoeveel bewegingsvrijheid er moet zijn, hangt echter af van de beschikbare ruimte en individuele behoeften. Terwijl de één vooral opbergruimte nodig heeft en alleen de kast in wil, heeft een ander voldoende ruimte nodig om zich om te kunnen kleden en in de spiegel rond te kunnen kijken. De minimale maat is dat de kledingkast een oppervlakte heeft van 90 bij 90 centimeter. Dit is bijvoorbeeld het geval als deze 1,80 m breed en even diep is, maar ook als de inloopkast bijvoorbeeld 2,40 m diep en 1,20 m breed is.