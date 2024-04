13 Coole Ideeën Voor Achtertuinen Met Dekvloer Of Beton

De moderne betonlook heeft al geruime tijd terrassen, balkons en achtertuinen veroverd, waarbij beton zijn saaie reputatie heeft verloren. Ontwerpen met beton zijn populair, of het nu gaat om mooie plantenbakken zoals in dit voorbeeld, of als vloer voor terrassen en achtertuinen. Beton is een veelzijdig materiaal dat bovendien gemakkelijk te bewerken is. Overweegt u uw terras te betonneren? Goed idee, want een betonnen terras zorgt voor een stoere flair. Een andere geweldige toepassing is het gebruik van beton als fundering voor bijvoorbeeld een tuinhuis. De keuze van de fundering hangt natuurlijk af van uw smaak, maar beton is een ideaal materiaal. Een hovenier of architect kan u zeker adviseren.

