Wat Kost een Tuinmuur? – Kom het hier te Weten!

Als je jouw eigen tuinmuur wil bouwen en al rekening heeft gehouden met de kosten voor de fundering en de materiaalkosten voor de muur zelf, moet je ook aan andere materiaalkosten denken. Veel doe-het-zelvers die graag dingen zelf doen, hebben waarschijnlijk een deel van de materialen bij de hand. In ieder geval is het de moeite waard om tijdig een materialenlijst op te stellen en het benodigde gereedschap te noteren, samen met stenen, beton, enz. Je hebt in ieder geval een kruiwagen nodig met een inhoud van 100 liter, die verkrijgbaar is vanaf zo’n 40 euro. Een klassieke schep vanaf ongeveer 8 euro is een must, net als een troffel, een rubberen hamer, een emmer, een vijzelkuip en handschoenen.

Wat zijn de totale kosten?

De totale kosten van deze kleinere onderdelen bedragen ongeveer 50 tot 70 euro, afhankelijk van de kwaliteit en of je bij aankoop überhaupt een koopje kunt krijgen. Bij de machines dien je tijdig bij het verhuurbedrijf na te vragen of deze op het gewenste tijdstip beschikbaar kunnen zijn. Naast de reeds genoemde trilplaat is bij het zelf bouwen van de tuinmuur een betonmixer nodig.