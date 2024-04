Voor- en Nadelen van een Eigen Badkamer: Kom Die Hier Te Weten!

In andere landen, zoals de VS, is een badkamer standaard in huizen en ook hier wordt de combinatie van slaapkamer en badkamer steeds populairder. De uitdrukking ‘ensuite’ is afgeleid van het Frans en betekent zoiets als ‘in de kamer’, wat betekent dat de badkamer rechtstreeks in verbinding staat met de slaapkamer. Er is dus niet langer slechts één familiebadkamer waar alle gezinsleden toegang toe hebben vanuit de gang, maar elke slaapkamer heeft een eigen badkamer. Of je deze nu scheidt van de juridische ruimte met een deur, een halve muur of een roomdivider is een kwestie van smaak. Wij laten je de voor- en nadelen zien van dit steeds populairder wordende badkamerontwerp.