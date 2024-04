Hoe een Muis Vangen: 10 tips!

In de gaten vindt hij beschutting en warmte. Maar wat voedsel betreft, is het, net als wij, te vinden in de keuken. Er kunnen verschillende bronnen van hun voeding zijn. Denk bijvoorbeeld aan de vuilnisbak, de voerbak van het huisdier, de kruimels die op de grond vallen of bepaalde planken.

Voordat we op de muis jagen, moeten we, zodra we weten dat hij aanwezig is, ervoor zorgen dat hij geen toegang heeft tot ons voedsel. Met andere woorden, alles wordt voor hem op een ontoegankelijke manier opgeslagen, zowel in waterdichte kasten als in containers die voor het dier onmogelijk te openen zijn. Dan moeten we vallen plaatsen waar we aannemen dat het om voer gaat. En als het mogelijk is om de locatie van het afval of het voer van onze hond te veranderen om onzekerheid te creëren, zal hij moeten verhuizen en zijn gebruikelijke routes moeten variëren.