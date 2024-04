10 Rituelen Om Geluk Aan Te Trekken

Het is een van de meest populaire rituelen die bestaan, en de zuiverende kracht van vuur wordt erkend in tal van culturen en overtuigingen. De werking ervan is eenvoudig: slechte energieën uit uw leven verwijderen, waardoor de last van problemen verlicht wordt en geluk wordt aangetrokken. Het ritueel uitvoeren is net zo simpel als het opschrijven van moeilijke situaties of ongemakkelijke momenten die u heeft ervaren in het afgelopen jaar, en ze vervolgens in hun geheel verbranden. Wanneer ze volledig zijn verbrand, spreidt u water over de as om alle sporen van negativiteit weg te spoelen.

Rond het ritueel af door een lijst met goede wensen te maken en deze op een plek te bewaren waar niemand bij kan. Het resultaat? U verwijdert het negatieve en begint het jaar met het aantrekken van geluk.