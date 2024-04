Moderne Stijlen Voor Zeven Sensationele Woningen

De mediterrane stijl en manier van leven heeft een aantal bijzondere kenmerken die de architectuur op de een of andere manier probeert te weerspiegelen . In die zin zijn veel huizen zowel buiten als binnen bedekt met wit pleisterwerk om zonlicht te absorberen, een element dat het mediterrane interieur viert. Het is ook heel gebruikelijk om een binnenpatio te vinden, waar de kleitegels die aan de voorkant worden gebruikt plaats maken voor andere materialen die de natuurlijke esthetiek van dit type constructie oproepen. We hebben het over palm- of bamboebladeren.

Wat het uiterlijk van de gevel betreft, krijgen de kleuren een bijzonder belang, en ze worden meestal gebruikt als voorbeeld van het verfrissende karakter van het interieur en van de architectuur zelf. Als we het over materialen hebben, vinden we terracotta straatstenen, versierd met natuurlijke motieven (de mediterrane essentie).