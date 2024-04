Hoe de Parelgrijze Kleur Integreren: 9 Tips voor Muren en Meubels

De kleur grijs is in meer of mindere mate altijd al aanwezig geweest in woningen, maar is de laatste jaren een sterke trend geworden als het om decoreren gaat. Een van de redenen waarom het zo wijdverspreid wordt gebruikt, is dat het heel gemakkelijk te combineren is, omdat het een kleur is die als achromatisch wordt beschouwd. Dit lijkt misschien een tegenstrijdigheid (achromatische kleur?), maar het wordt zo genoemd omdat het een combinatie is van wit, wat niet echt een kleur is maar de maximale helderheid, en zwart, wat de volledige afwezigheid van kleur is.

Grijs is aanwezig in de natuur, omdat het lijkt op de kleur van sommige dichte wolken (cumulonimbus), de kleur van mist of de kleur van as. De grijze kleur zal duurder of donkerder zijn, afhankelijk van hoe zwart en wit worden gecombineerd. Deze eigenschap van grijs geeft het de mogelijkheid om veel nuances toe te voegen aan de interieurs waar we het gebruiken.

De kleur grijs die is gestandaardiseerd in kleurencatalogi en chromatische inventarissen (RAL-kleuren, PANTONE-catalogus, enz.), Die als algemene richtlijn dient voor deze kleur, het feit dat deze achromatisch is, zoals we al zeiden, en van gemiddelde helderheid. Als we een grijze kleur hebben met een middelhoge helderheid, dat wil zeggen neigend naar lichtgrijs, kan dit overeenkomen met de algemene naam parelgrijs .

Deze grijstint, parelgrijs, die de afgelopen jaren zo modieus is in decoratie en interieurontwerp, is waar we het in dit artikel over gaan hebben, en geeft aan hoe we het vermogen ervan kunnen benutten om comfortabele en elegante interieurs te creëren. Ontdek deze ideeën voor muren en meubels met parelgrijze kleur.