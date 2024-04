Gewoonten die elke Volwassene Moet Kennen: Top 16

1. Maak elke dag je bed op: Want er is geen beter gevoel dan te doen alsof je jouw leven onder controle hebt, ook al is het maar in de ochtend.

2.Afwassen direct na gebruik: Toren van vuile vaat in de gootsteen van de keuken? Dat raakte uit de mode in de jaren 90. Een verantwoordelijke volwassene weet dat uitstelgedrag alleen maar leidt tot een epische strijd met het vastzittende vet.

3. Zorg voor een plek voor alles: Omdat het verliezen van jouw autosleutels alleen maar grappig is in films. In het echte leven is het een zoek- en reddingsmissie.

4. Houd de koelkast georganiseerd: Nee, die overgebleven pizza's zullen geen eigen beschaving ontwikkelen. Door jouw koelkast netjes te houden, voorkom je niet alleen sci-fi, het helpt je ook de mayonaise te vinden zonder hem op te graven.