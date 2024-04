17 Stijlvolle Ideeën Voor Meer Privacy In De Tuin

Of we nu genieten van een zonnige middag door te spelen met de kinderen, te barbecueën met vrienden of ons even terug te trekken op het terras voor het huis: we willen graag prettige privacy in onze tuin, waar we helemaal alleen kunnen zijn.

Tegenwoordig zijn er talloze mogelijkheden om een persoonlijke feel-good sfeer in de tuin te creëren: of het nu gaat om de klassieke houten schutting, een muur of prachtige planten die dienen als perfect privacyscherm. In dit artikel leest u 17 stijlvolle ideeën van tuin- en landschapsdeskundigen en landschapsarchitecten die niet alleen meer privacy bieden, maar tegelijkertijd uw eigen tuin gezellig en mooi maken!