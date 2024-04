Hoe een Stenen Muur in de Tuin Integreren: 17 Fantastische Ideeën

Of het nu gaat om vervanging van een schutting, een decoratief element of een privacyscherm uit de aangrenzende tuin: Een muur van natuursteen ziet er bijzonder goed uit in de tuin. Het geeft de buitenruimte een heerlijke mediterrane en rustieke charme en kan worden gebruikt om verschillende ruimtes van elkaar te scheiden. Maar niet alle stenen muren zijn hetzelfde. Zoals vaak het geval is, zijn er talloze variaties. Wij hebben er 17 voor je op een rij gezet die wij bijzonder aantrekkelijk vinden. Raak geïnspireerd!