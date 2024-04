Hoe de Noord-, Zuid-, Oost- en Westbalkons Ontwerpen: 9 Tips

Het balkon is veel meer dan een berging of berging: het is een extra kamer geworden en vergroot je leefruimte – vooral in kleinere stadsappartementen. Als je jouw balkon nog niet heeft ontworpen of toe is aan verandering, geven wij je tal van tips. Weet jij bijvoorbeeld welke planten balkons op het zuiden verdragen? Misschien heb je tot nu toe problemen gehad met je planten? Misschien heb je het verkeerde groen gekozen voor je balkon. Maar maak je geen zorgen: we laten je de juiste balkonplanten op het zuiden, balkonplanten op het oosten en planten voor balkons op het noorden en westen zien. Je moet dus eerst weten of je een balkon op het zuiden hebt of niet en dan kun je daadwerkelijk aan de slag. Wij wensen je veel plezier bij het ontwerpen van jouw balkon.