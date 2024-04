Keukens met ramen: 17 prachtige ideeën!

Binnen de woning zijn er bepaalde elementen die een veelheid aan toepassingen kunnen hebben. Windows is er één van. In de keuken, de creatieruimte bij uitstek, is de juiste verlichting niet alleen een optie, maar ook een noodzaak. Wanneer het niet mogelijk is om natuurlijk licht te hebben, kan een goede aanpak van kunstlicht het probleem oplossen. Het hebben van een keuken met raam voegt echter extra waarde toe aan het ontwerp. De bijdrage aan de functionaliteit van de ruimte valt niet te ontkennen, maar bovendien dragen deze openingen bij aan de esthetiek van de ruimte en kunnen ze zelfs subtielere doeleinden dienen, zoals het verbinden van ruimtes.

Integrale keukens met raam, praktische L- of U-vormige keukenontwerpen die aantrekkingskracht winnen dankzij deze opening in de muren, keukens met raam naar de woonkamer… Wat het idee of de mogelijkheden die de keuken van jouw huis ook biedt, in In dit ideeënboek bieden wij je een inspiratiewandeling langs bijna twintig prachtige ontwerpen. Klaar om te ontdekken wat jouw kleine keuken met raam je te bieden heeft? Maak een notitie!