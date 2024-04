Metalen Constructies in en Rondom jouw Huis: 13 Geweldige Opties

De structuur is het skelet dat een gebouw of huis ondersteunt. Het is het raamwerk dat het stabiel houdt en dat het via het funderingssysteem met de grond verbindt en vastzet. In het verleden hadden veel huizen geen fundering: het waren alleen maar omringende muren en de binnenmuren waren opgetrokken uit adobe, baksteen of natuursteen. De meeste oude gebouwen in de historische centra van onze steden waren vakwerk. Na de industriële revolutie en de opkomst van staal werden deze vervangen door metalen constructies omdat hun weerstand groter was en ze zich beter gedroegen bij brandgevaar.

In de 20e eeuw verspreidde het gebruik van beton als constructiemateriaal zich, omdat het een zeer resistent materiaal is dat beter reageert op brand. In grote gebouwen kunnen hierdoor de kosten van de constructie aanzienlijk worden verlaagd. Tegenwoordig hebben al deze materialen belangrijke technische vooruitgang geboekt en zijn hun voordelen verbeterd. Trends in het interieurontwerp en het belang dat aan decoratie wordt gehecht, hebben het gebruik van metalen constructies gewaardeerd, niet alleen om technische redenen maar ook om esthetische aspecten.