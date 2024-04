Hoe de muren van het terras te versieren: 16 wondermooie manieren

De muren van de patio, het terras of de tuin zijn een van de belangrijkste ruimtes… en toch beschouwen wij ze niet zo. We hechten meer belang aan wat we erin stoppen (wat natuurlijk het geval is), maar we zien het ongelooflijke belang over het hoofd van muren die mooi zijn, die in goede staat verkeren, waarop je extra decoratie kunt plaatsen.

En omdat we niet willen dat dit je blijft overkomen, hebben we in dit ideeënboek niet meer dan maar liefst 16 fantastische ideeën en manieren verzameld zodat de muren van jouw terras een echt onderdeel uitmaken van jouw buitenruimte. Wij hopen dat je onderstaande designs mooi vindt!

PS: Heb je stenen muren? Check dan hier hoe je dit kunt integreren in jouw tuindesign.