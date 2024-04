Prachtige Schuttingen Voor Uw Tuin Die Uw Buren Meteen Willen Kopiëren

Ze vormen het element dat ons scheidt, maar ook dat ons presenteert. We hebben het over hekken, het sleutelstuk in tuinen. Aan de ene kant moeten ze ons beschermen tegen nieuwsgierige blikken vanaf de straat, terwijl ze tegelijkertijd een evenwichtig en mooi beeld van ons huis geven. Aan de andere kant moeten ze opvallen aan de tuinzijde, maar zonder te overdrijven, omdat we weten dat de aandacht in tuinen altijd moet uitgaan naar de planten die ze bevolken.

Van goedkope terrashekken tot het planten van heggen om het terras af te schermen, tot tuinverdelers in verschillende materialen, er is veel om uit te kiezen. De 16 tuinschuttingen in dit artikel balanceren tussen discretie en esthetiek. Lees snel verder!