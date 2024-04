Fantastische Keukens Van 12 m² Waar U Dol Op Zult Zijn

En als u liever meer ruimte in het midden heeft, om de circulatie te vergemakkelijken, kunt u in plaats daarvan kiezen voor een beslist kleiner eilandblok, zoals voorgesteld in deze andere industriële keuken. Maar als je opmerkt, zien we in een van de twee voorbeelden hoe besloten is om een reeks lampen boven dit gebied te hangen, niet alleen om het mooier te maken, maar ook functioneler als het gaat om het eten daar of het bereiden van maaltijden. . Eenvoud en moderniteit hebben ruimte in deze prachtige keuken.