Wat Je Moet Weten over het Bouwen van een Gereedschapstuinhuis

Of je nu wortels op het platteland hebt of er onlangs bent verhuisd, een veel voorkomend probleem is dat je niet weet of we een bouwschuur of een kunnen bouwen in overeenstemming met de wet. Hoewel het misschien ongelooflijk lijkt, zijn er op het platteland zeer precieze regels die beperken welk type gebouwen we mogen hebben en of we erin mogen wonen. Als we de wet tegen territoriale planning schenden, kunnen we te maken krijgen met inspecties, zware boetes, sloop en allerlei soorten straffen.

Als je een gereedschapstuinhuis op rustiek land wil hebben, laat je dan niet afschrikken door de bureaucratie! Hier gaan onze architecten enkele concepten uitleggen die essentieel zijn om te kennen voordat je aan enig werk begint. Bovendien, als er al een gereedschapstuinhuis op jouw perceel staat en je niet zeker weet of deze aan de wet voldoet, is het essentieel dat je je ook leest en informeert.

Hieronder leggen we uit welke soorten grond er bestaan, welke legaal zijn om op te bouwen, welke administratieve stappen belangrijk zijn om te volgen, hoe een gereedschapstuinhuis er qua afmetingen uitziet en, een fundamentele vraag, of het mogelijk is om een gereedschapstuinhuis te gebruiken als een thuis.